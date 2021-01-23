В Кыргызстане за сутки выявили 93 новых случая COVID, два человека скончались

Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 27,
- Ош — 2,
- Чуйская область – 29,
- Ошская область — 4,
- Таласская область — 2,
- Нарынская область — 1,
- Иссык-Кульская область – 21,
- Джалал-Абадская область – 5,
- Баткенская область — 2.
Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 83 тысячи 796 случаев COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались два человека.
По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы в Чуйской и Иссык-кульской областях.
Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 398 человек.