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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 93 новых случая COVID, два человека скончались

СОVID-19

Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 27,
  • Ош — 2,
  • Чуйская область – 29,
  • Ошская область — 4,
  • Таласская область — 2,
  • Нарынская область — 1,
  • Иссык-Кульская область – 21,
  • Джалал-Абадская область – 5,
  • Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 83 тысячи 796 случаев COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались два человека.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы в Чуйской и Иссык-кульской областях.

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 398 человек.

           