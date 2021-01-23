В Кыргызстане за сутки выявили 93 новых случая COVID, два человека скончались

СОVID-19

Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек — 27,

Ош — 2,

Чуйская область – 29,

Ошская область — 4,

Таласская область — 2,

Нарынская область — 1,

Иссык-Кульская область – 21,

Джалал-Абадская область – 5,

Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 83 тысячи 796 случаев COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались два человека.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы в Чуйской и Иссык-кульской областях.

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 398 человек.