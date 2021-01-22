Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 118 новых случаев, 2 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 118 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 47, в Оше – 2, в Чуйской области – 23, в Ошской области – 10, в Нарынской области – 10, в Таласской области – 4, в Джалал - Абадской области – 8, в Иссык-Кульской области – 14.

Всего за весь период зарегистрировано 83 тыс. 703 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 155 пациентов: в Бишкек – 58, в Чуйской области – 46, в Ошской области – 13, в Таласской области – 1, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 19, в Джалал-Абадской области – 11, в Баткенской области - 3.

Всего за весь период выздоровели 79 тыс. 664 человека.

За сутки от COVID-19 скончались 2 человека: в Чуйской области - 1, в Иссык-кульской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 396 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 за сутки зарегистрирован у 2 человек в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 163 медработника, выздоровели – 4070.

На стационарном лечении находятся 697 пациентов. Уточняется, что из них 3 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 442 – в средней тяжести, 219 – тяжелые и 33 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1044 человека.

Кроме того, за сутки проведен 3 тыс. 41 ПЦР-анализ.