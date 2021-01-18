В Германии нашли новую мутацию коронавируса

СОVID-19

В Баварии нашли новую мутацию коронавируса, она выявлена у 73 человек в местной клинике, сообщает РИА Новости.

Как рассказал управляющий больницы Франц Нидербюль, на прошлой неделе специалисты выявили отклоняющиеся результаты при исследовании мазков пациентов. Это стало возможно благодаря специальному прибору, приобретенному медучреждением. Результаты показались медикам странными, поэтому они связались с коллегами из «Шарите».

Замороженные образцы трех больных доставили в Берлин в среду, а спустя два дня в «Шарите» подтвердили подозрения врачей о том, что это может быть новая вариация SARS-CoV-2.

«Это вариант, с которым там даже не знакомы», - сказал Нидербюль.

Однако, по его словам, это не означает, что возбудитель COVID-19 стал более заразен, поскольку врачи не могут дать точных ответов об особенностях этой мутации. Эксперты из Берлина должны изучить его.

«С начала пандемии по всему миру было зафиксировано более 12 тысяч изменений в строении вируса», - отметил Нидербюль. По его словам, причин для паники нет.

Истояник: centralasia.media