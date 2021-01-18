В Кыргызстане 69 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

СОVID-19

В Кыргызстане на 18 января зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 28

Ош - 7

Чуйская область – 11

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 19

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 83 178 зараженных коронавирусом. В разбивке:

U07.1 – 43 456 (+14)

U07.2 – 39 722 (+55).

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 110 человек:

Бишкек – 55

Ош - 1

Чуйская область – 31

Ошская область – 8

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 79 104 человека.

На стационарном лечении – 790 пациентов, из них:

7 человек (0,8%) - удовлетворительное состояние;

499 (63,1%) - средней тяжести;

244 (30,8%) - тяжелые;

40 (5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 967 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека в Бишкеке. За весь период пандемии - 1387 человек. В разбивке:

U07.1 – 430 (+1)

U07.2 – 957 (+2).

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 165.