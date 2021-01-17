Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 123 новых случая, 2 умерли

СОVID-19

Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 42, в Оше - 1, в Чуйской области – 33, в Ошской области – 10, в Джалал - Абадской области – 6, в Таласской области – 2, в Нарынской области - 7, в Иссык-Кульской области – 22, в Баткенской области - 6.

Всего за весь период зарегистрировано 83 тыс. 109 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 128 пациентов: Бишкек – 52, в Оше – 3, в Чуйской области – 40, в Ошской области – 11, в Таласской области – 3, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 10, в Джалал-Абадской области – 7.

Всего за весь период выздоровели 78 тыс. 994 человека.

За сутки от COVID-19 умерли да человека в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 384 человека.

Среди медицинских работников COVID-19 за сутки выявлен у 8 человек: в Бишкеке - 5, Чуйской области – 1, Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 158 медработников, выздоровели – 4055.

На стационарном лечении находятся 796 пациентов. Уточняется, что из них 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 522 – в средней тяжести, 229 – тяжелые и 38 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 4 человека.

Кроме того, за сутки проведено 1 тыс. 716 ПЦР-анализов.