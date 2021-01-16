Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 129 новых случаев, 1 летальный исход

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 129 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 54, в Чуйской области – 34, в Ошской области – 9, в Джалал - Абадской области – 4, в Таласской области – 3, в Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области – 20, в Баткенской области - 3.

Всего за весь период зарегистрировано 82 тыс. 986 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 151 пациент: Бишкек – 69, в Оше – 3, в Чуйской области – 43, в Ошской области – 2, в Таласской области – 2, в Нарынской области – 3, в Иссык-Кульской области – 18, в Джалал-Абадской области – 9, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период выздоровели 78 тыс. 866 человек.

За сутки от COVID-19 умер 1 человек в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 382 человека.

Среди медицинских работников COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 150 медработников, выздоровели – 4050.

На стационарном лечении находятся 799 пациентов. Уточняется, что из них 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 518 – в средней тяжести, 229 – тяжелые и 44 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 9 человек.

Кроме того, за сутки проведено 2 тыс. 330 ПЦР-анализов.