В Кыргызстане выявили 134 случая COVID-19 и пневмонии

СОVID-19

В Кыргызстане выявили 134 случая COVID-19 и пневмонииВ Кыргызстане за сутки выявили еще 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 46 случаев, в Оше — 3, в Чуйской области — 45, Ошской — 12, Нарынской — 2, Таласской — нет заболевших, в Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 3.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 857 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

Источник: 24.кж

