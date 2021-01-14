В Кыргызстане выявили 136 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 82 723

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили еще 136 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 83 случая, в Оше — нет заболевших, в Чуйской области — 34, Ошской — 2, Нарынской — 5, Таласской — 1, в Иссык-Кульской — нет заболевших, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 723 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

Источник: 24.kg