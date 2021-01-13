Происхождение нынешнего коронавируса раскрыли ученые

СОVID-19

Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, каким образом вирус перешел от летучей мыши к человеку.

Группа ученых выявила изменения в SARS-CoV-2 (COVID-19), которые сделали этот коронавирус патогенным для человека.

Исследование специалистов Кембриджского университета и института Пирбрайта (Великобритания) опубликованы в журнале PLOS Biology.

По данным исследователей, генетические адаптации, которые позволили вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были похожи на те, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Биологи отмечают, что существует общий механизм мутации вируса для перехода от животных к людям. Группа ученых сравнила COVID-19 и вирус RaTG13, которые схожи на 96 процентов. В качестве эксперимента специалисты поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.

Выяснилось, что эти белки, в которых содержатся области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, а "шипы" RaTG13 без труда связываются c областями SARS-CoV-2. При этом, если тот же белок внедрить в некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность заражения вырастет.

Исследователи заметили, что подобные изменения в скачкообразном белке SARS-CoV-2 произошли исторически. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в том, что вирус смог "перепрыгнуть" видовой барьер. Однако биологи пока не знают, кто является "промежуточным хозяином" вируса и не располагают образцами для анализа.

Источник: sputnik.kg