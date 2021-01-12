В Кыргызстане изучат американскую вакцину от COVID

СОVID-19

В Кыргызстане начнут изучать американскую вакцину от коронавируса Pfizer. Документы вакцины поступили в республику. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, для хранения данной вакцины нужно обеспечить холодовую цепь -70 градусов. «Сейчас в Кыргызстане такой холодовой цепи нет. Нужно изыскать средства», — отметил Усенбаев.

Чиновник также добавил, что нужно изучить несколько вакцин, чтобы принять решение о вакцинации. «В мире уже есть более 200 кандидатов на вакцины, около 60 из них завершили клинические испытания, по 150 клинические испытания продолжаются», — сказал замминистра.

Он также добавил, что ведутся переговоры с поставкой российских вакцин, по которым уже завершены клинические испытания.

Источник: Элгезит