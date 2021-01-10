135 новых случаев COVID-19 в Кыргызстане на 9 января

СОVID-19

За сутки скончалось двое зараженных

В Кыргызстане 135 новых случаев COVID-19 и пневмонии на 10 января. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Число заболевших по городам и регионам:

Бишкек — 68;

Ош — 0;

Чуйская область — 22;

Ошская область — 8;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 21;

Джалал-Абадская область — 6;

Баткенская область — 5.

За сутки выздоровели 135 кыргызстанцев. На стационарном лечении находятся 849 пациента, на амбулаторном — 1 225.

За сутки зафиксировано два летальных исхода. Всего за весь период умерли 1 369 человек.