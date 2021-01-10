135 новых случаев COVID-19 в Кыргызстане на 9 января

За сутки скончалось двое зараженных
В Кыргызстане 135 новых случаев COVID-19 и пневмонии на 10 января. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Число заболевших по городам и регионам:
Бишкек — 68;
Ош — 0;
Чуйская область — 22;
Ошская область — 8;
Таласская область — 4;
Нарынская область — 1;
Иссык-Кульская область — 21;
Джалал-Абадская область — 6;
Баткенская область — 5.
За сутки выздоровели 135 кыргызстанцев. На стационарном лечении находятся 849 пациента, на амбулаторном — 1 225.
За сутки зафиксировано два летальных исхода. Всего за весь период умерли 1 369 человек.