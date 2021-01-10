Число заражений COVID-19 в мире превысило 88,8 миллионов

СОVID-19

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 88 860 500 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 913 665 человек, выздоровели более 62 млн человек.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 88 860 500 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 913 665 человек, выздоровели более 62 млн человек.

Источник: Элгезит