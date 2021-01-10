Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 147 новых случаев, 2 умерли

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 70, в Оше – 3, в Чуйской области – 38, в Ошской области – 5, в Джалал - Абадской области – 1, в Таласской области – 4, в Иссык-Кульской области – 21, в Баткенской области - 5.

Всего за весь период зарегистрировано 82 тыс. 138 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 204 пациента: Бишкек – 69, в Оше – 6, в Чуйской области – 49, в Ошской области – 11, в Таласской области – 1, в Нарынской области – 4, в Иссык-Кульской области – 45, в Джалал-Абадской области – 15, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период выздоровел 77 тыс. 751 человек.

За сутки от COVID-19 умерли два человека: в Бишкеке – 1, в Таласской области – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 367 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 за сутки зарегистрирован у 2 человек: Чуйская область - 1, Ошская область - 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 143 медработника, выздоровели – 3 997.

На стационарном лечении находятся 862 пациента. Уточняется, что из них 9 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 553 – в средней тяжести, 247 – тяжелые и 53 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 232 человека.

Кроме того, за сутки проведено 1 тыс. 570 ПЦР-анализов.