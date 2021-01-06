Ученые обнаружили подавляющее коронавирус вещество

СОVID-19

У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые получали терапию статинами, исследователи зафиксировали более благоприятный клинический исход.

БИШКЕК, 5 янв — Sputnik. Группа немецких и шведских ученых выяснила, что флувастатины, используемые для лечения от гиперхолестеринемии, могут подавляюще действовать на коронавирус. Их исследование опубликовано на портале MedRxiv.

Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию COVID-19.

Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.

Ученые отмечают, что результаты исследований свидетельствуют об отсутствии дополнительного риска для людей с коронавирусом от флувастатина, и подчеркивают, что он может положительно влиять на течение COVID-19.

Флувастатин — представитель класса статинов, применяемый для лечения от гиперхолестеринемии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он был запатентован в 1982 году и одобрен для медицинского применения в 1994-м.

Источник: sputnik.kg