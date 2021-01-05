Вакцину от коронавируса планируют привезти в Кыргызстан в июле

СОVID-19

Международные партнеры КР еще не определились, какой препарат будут внедрять в нашей стране

Внедрение вакцины от коронавируса в Кыргызстане планируется начать в июле текущего года. Об этом Vesti.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, с июля наша страна вошла в механизм COVAX - это глобальный доступ к вакцинам против COVID-19.

— Данный механизм предлагает уникальный доступ к вакцинам Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, куда входит и ВОЗ, и ЮНИСЕФ, — рассказала Ишенапысова.- Мы имеем опыт с этим альянсом, так как в рамках софинансирования в нашу страну поступают другие вакцины. Они предлагают профинансировать вакцину для 20% населения, куда входят врачи, соцработники и пожилые люди.

По мнению специалистов, для Кыргызстана важно, чтобы эта вакцина была одобрена ВОЗ в целях эффективности и безопасности.



— Мы подали заявку на получение вакцины 4 декабря прошлого года, — пояснила директор центра. — Вторую часть заявки направим 8 января, так как нужны подписи Минфина и Минздрава. Сейчас в Кыргызстан не поступило портфолио вакцин, но мы отслеживаем все лекарства. В январе, думаю, получим его.

Ишенапысова добавила, что у Кыргызстана пока нет условий для хранения лекарств, однако правительство готовит соответствующий план.

Источник: vesti.kg