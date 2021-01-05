COVID-19. За сутки в трех областях и в городе Ош никто не заболел

За сутки в Кыргызстане выявлено 124 норвых случаев коронавирусной инфекции.
Бишкек – 59;
Ош – 0;
Чуйская область – 51;
Ошская область – 0;
Таласская область – 2;
Нарынская область – 0;
Иссык-Кульская область – 11;
Джалал-Абадская область– 0;
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выявлено 81 тыс. 512 новых случаев COVID-19.
За сутки выздоровели от COVID-19 227 человек: Бишкек – 48, Ош – 8, Чуйская область – 74, Ошская область – 18, Таласская область – 14, Нарынская область – 2, Иссык-Кульская область – 44, Джалал-Абадская область – 13, Баткенская область – 6. Всего за весь период выздоровели 76 тыс. 955 человек.
Летальных исходов за сутки от COVID-19 не зарегистрировано.