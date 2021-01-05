Ситуацию с COVID-19 удастся переломить к концу 2022 года, – инфекционист

СОVID-19

Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

“В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация… Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас”, – рассказала Шестакова.

В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

Источник: reporter.kg