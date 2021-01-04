Для зараженных COVID-19 свободно 397 коек в медучреждениях Бишкека (Список)

СОVID-19

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 397 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 4 января:

Национальный хирургический центр — 4;

Национальный центр фтизиатрии — 18;

Национальный центр кардиологии и терапии — 34;

Городская клиническая больница № 1 — 57;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 230;

Национальный центр охраны материнства и детства — 12;

Национальный центр онкологии и гематологии — 15;

Клинический родильный дом № 2 — 17;

Республиканский центр наркологии — 7.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 388 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Источник: 24.кж