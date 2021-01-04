Для зараженных COVID-19 свободно 397 коек в медучреждениях Бишкека (Список)

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 397 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 4 января:
- Национальный хирургический центр — 4;
- Национальный центр фтизиатрии — 18;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 34;
- Городская клиническая больница № 1 — 57;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 230;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 12;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 15;
- Клинический родильный дом № 2 — 17;
- Республиканский центр наркологии — 7.
С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 388 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Источник: 24.кж