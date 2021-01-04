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СОVID-19
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Для зараженных COVID-19 свободно 397 коек в медучреждениях Бишкека (Список)

СОVID-19

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 397 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 4 января:

  • Национальный хирургический центр — 4;
  • Национальный центр фтизиатрии — 18;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 34;
  • Городская клиническая больница № 1 — 57;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 230;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 12;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 15;
  • Клинический родильный дом № 2 — 17;
  • Республиканский центр наркологии — 7.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 388 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Источник: 24.кж

           