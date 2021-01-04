Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 83 новых случая, 1 смерть

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 33, в Оше – 1, в Чуйской области – 17, в Ошской области – 5, в Нарынской области – 5, в Таласской области – 3, в Иссык-Кульской области – 17, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 81 тыс. 388 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 165 пациентов: Бишкек – 55, в Оше – 13, в Чуйской области – 44, в Ошской области – 2, в Таласской области – 5, в Нарынской области – 4, в Иссык-Кульской области – 16, в Джалал-Абадской области – 22, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период выздоровели 76 тыс. 728 человек.

За сутки в Кыргызстане зафиксирован 1 летальный исход от COVID-19 в Иссык-кульской области.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 360 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 за сутки зарегистрирован у 3 человек: город Бишкек - 1, Ошская область - 1, Иссык-Кульская область - 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 123 медработника, выздоровели – 3 943.

На стационарном лечении находятся 955 пациентов. Уточняется, что из них 14 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 639 – в средней тяжести, 249 – тяжелые и 53 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 424 человека.

Кроме того, за сутки проведено 1 тыс. 256 ПЦР-анализов.