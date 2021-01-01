Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 122 новых случая, скончался один

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 122 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 43, в Чуйской области – 39, в Ошской области – 7, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 25 в Джалал-Абадской области – 3, в Баткенской области - 3.

Всего за весь период зарегистрировано 81 тыс. 156 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 230 пациентов: Бишкек – 94, в Оше – 6, в Чуйской области – 54, в Ошской области – 26, в Таласской области – 3, в Нарынской области – 3, в Иссык-Кульской области – 28, в Джалал-Абадской области – 7, в Баткенской области – 9.

Всего за весь период выздоровело 76 тыс. 148 человек.

За сутки в Кыргызстане зафиксирован 1 летальный исход от COVID-19 в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 356 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 4 человек, из них в Бишкеке– 1; Чуйской области – 2 и Баткенской области – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 118 медработников, выздоровели – 3 тыс. 927.

На стационарном лечении находятся 991 пациент. Уточняется, что из них 13 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 687 – в средней тяжести, 241 – тяжелые и 50 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 746 человек.

Кроме того, за сутки проведено 806 ПЦР-анализов.