В Кыргызстане будут производить российскую вакцину от коронавируса

СОVID-19

Изготавливать препарат начнут в 2021 году

В Кыргызстане будут выпускать российскую вакцину от коронавируса. Об этом в эфире программы «Особый акцент» на радио​ Sputnik Кыргызстан рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, производство препарата начнется в 2021 году.​

«На переговорах с российским коллегой министром здравоохранения Михаилом Мурашко была достигнута договоренность о производстве вакцины на территории Кыргызстана, - пояснил Бейшеналиев. -​ Дело в том, что сам материал для вакцины относительно дешевый, а ее розлив, упаковка, доставка и хранение составляют львиную долю конечной цены. Поэтому будет очень выгодно производить розлив субстрата в КР».

Он добавил, что, кроме препарата для профилактики COVID-19, планируется производить вакцины от гепатита и других заболеваний.

Источник: vesti.kg