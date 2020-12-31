В Китае одобрили первую вакцину против коронавируса

СОVID-19

Официальные власти Китая предоставили условное разрешение для выхода на рынок одной из вакцин против коронавируса собственной разработки, сообщает агентство «Казинформ».

Как ранее сообщалось , в минувшую среду вакцина против COVID-19, разработанная одной из ведущих китайских фармацевтических групп оказалась на 79,34% эффективной против коронавируса.

«Защитная эффективность вакцины против заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией составляет 79,34%», - говорится в заявлении компании.

Это соответствует техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения и Государственного управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами КНР.

Источник: Кабар