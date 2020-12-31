Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 191 новый случай, 1 смерть

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлен 191 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 74, в Оше – 4, в Чуйской области – 46, в Ошской области – 9, в Таласской области – 7, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 28 в Джалал-Абадской области – 24, в Баткенской области - 5.

Всего за весь период зарегистрировано 81 тыс. 34 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 294 пациента: Бишкек – 77, в Оше – 32, в Чуйской области – 76, в Ошской области – 16, в Таласской области – 7, в Нарынской области – 6, в Иссык-Кульской области – 36, в Джалал-Абадской области – 30, в Баткенской области – 14.

Всего за весь период выздоровело 75 тыс. 918 человек.

За сутки в Кыргызстане зафиксирован 1 летальный исход от COVID-19 в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 355 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 2 человек в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 114 медработников, выздоровели - 3918.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 93 пациента, на амбулаторном – 1756.

Уточняется, что из них 12 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 756 – в средней тяжести, 279 – тяжелые и 46 – крайне тяжелые.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 155 ПЦР-анализов.