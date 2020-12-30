Авиакомпании признают все результаты ПЦР-теста на отсутствие COVID-19 от любых лабораторий – Минтранс

СОVID-19

Со стороны авиакомпаний признаются все результаты ПЦР-теста на отсутствие SARS-CoV-2 от любых сертифицированных/аккредитованных лабораторий, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

По данным ведомства, со стороны авиакомпаний была высказана информация о том, что у них отсутствует требование об обязательном прохождении ПЦР-теста в определенных лабораториях («Бонецкого» и «Аква») и что авиакомпаниями признаются все результаты ПЦР-теста на отсутствие SARS-CoV-2 от любых сертифицированных/аккредитованных лабораторий.

Данная информация была озвучена в ходе проведенного 29 декабря в Министерстве иностранных дел совещания с участием представителей посольства России в КР, Государственной службы миграции, Министерства здравоохранения КР, Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения и представителей российских авиакомпаний.

«Также авиакомпании проинформировали, что основным требованием авиакомпаний является наличие QR-кода на медицинском сертификате для подтверждения подлинности проведенного ПЦР-теста», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар