В Кыргызстане выявили 119 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 654

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили еще 119 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 51 случай, Оше — 1, Чуйской области — 28, Ошской — 10, Таласской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 654 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.