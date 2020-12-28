В Кыргызстане выявили 162 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 535

СОVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили еще 162 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 59 случаев, Оше — 11, Чуйской области — 42, Ошской — 6, Таласской — 7, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 10.

С марта в республике зарегистрировали 80 тысяч 535 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.