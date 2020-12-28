Новый штамм коронавируса. Япония запрещает въезд в страну иностранцев

СОVID-19

Япония временно запретила въезд в страну из-за боязни распространения «британского» штамма коронавируса.

Запрет коснется только иностранцев-нерезидентов. Выдача новых виз прекратится до начала января. Ранее выданные документы будут действовать, но не для граждан Великобритании и Южной Африки. При этом японцев и иностранцев с видом на жительство, вернувшихся из командировок, обяжут соблюдать 14-дневный карантин. Им нужно будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Соответствующее ограничение будет действовать с 28 декабря до конца января 2021 года.

Появившийся в Великобритании новый штамм COVID-19 начал распространяться в мире: на 27 декабря его выявили во Франции, Японии, Швеции и Канаде. Первый случай заражения «британским» штаммом зарегистрировали во французском городе Тур. Заразился гражданин Франции, проживающий в Великобритании и вернувшийся из Лондона 19 декабря.

Министерство здравоохранения Японии сообщило о пяти зараженных новым видом коронавируса. Все они вернулись из Великобритании и сейчас изолированы.

В Канаде зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Заболела пара путешественников из графства Дарем в провинции Онтарио. В Швецию человек с положительным результатом теста на вирус приехал из Великобритании на Рождество. Сейчас он изолирован. По информации местных властей, путешественник останавливался в Сормланде к югу от Стокгольма.

Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию, Ирландию, Испанию и Австралию.

Ученые пришли к мнению, что новый штамм коронавируса приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году.

Источник: Элгезит