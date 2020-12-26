Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 157 новых случаев, 4 смерти

СОVID-19

За сутки от коронавируса выздоровел 300 пациентов: Бишкек – 102, в Оше – 9, в Чуйской области – 97, в Ошской области – 16, в Таласской области – 4, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 28, в Джалал-Абадской области – 25, в Баткенской области – 14.

Всего за весь период выздоровело 74 тыс. 477 человек.

За сутки в Кыргызстане зафиксировано 4 летальных исхода от COVID-19 в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 344 человека.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 3 человек: в Бишкеке - 1, в Оше - 1, Баткенская область – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 95 медработников, выздоровели - 3873.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 303 пациента, на амбулаторном – 2155.

Уточняется, что из них 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 855 – в средней тяжести, 365 – тяжелые и 63 – крайне тяжелые.

Кроме того, за прошедшие сутки проведено 3 тыс. 260 ПЦР - анализов.