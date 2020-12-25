В мире COVID-19 заразились свыше 79,3 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

СОVID-19

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 652 тысячи 878. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 79 миллионов 327 тысяч 405 человек. Больше всего зараженных в США (18 миллионов 649 тысяч 352), Индии (10 миллионов 123 тысячи 778), Бразилии (7 миллионов 423 тысячи 945), России (2 миллиона 934 тысячи 695), Франции (2 миллиона 584 тысячи 333), Великобритании (2 миллиона 195 тысяч 144), Турции (2 миллиона 100 тысяч 712), Италии (2 миллиона 9 тысяч 317), Испании (1 миллион 854 тысячи 951), Германии (1 миллион 614 тысяч 336) и Аргентине (1 миллион 563 тысячи 865).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 44,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 388 тысяч 149.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 741 тысячи 685. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 701 человека. В том числе в США скончались 329 тысяч 22, Бразилии — 189 тысяч 982, Индии — 146 тысяч 756, Мексике — 121 тысяча 172, Италии — 70 тысяч 900 и Великобритании — 69 тысяч 732.

В Кыргызстане зарегистрировали 80 тысяч 25 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 194 тысячи 993, Узбекистане — 76 тысяч 456, Таджикистане — 13 тысяч 106.

Источник: 24.kg