Число зараженных коронавирусом в мире превысило 77,9 миллиона человек

СОVID-19

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 77 миллионов 958 тысяч 369 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 18 миллионов 217 тысяч 390 человек. Следом идут Индия – 10 миллионов 75 тысяч 116 заразившихся, Бразилия – 7 миллионов 318 тысяч 821, Россия – 2 миллиона 878 тысяч 382, Франция – 2 миллиона 547 тысяч 577, Великобритания – 2 миллиона 116 тысяч 608, Турция – 2 миллиона 62 тысячи 960.

Жертвами коронавируса в мире стали 1 миллион 715 тысяч 815 человек. В CША умерли 322 тысячи 585 человек, Бразилии – 188 тысяч 259, Индии – 146 тысяч 111, Мексике – 119 тысяч 495, Италии – 69 тысяч 842, Великобритании – 68 тысяч 409, Франции – 61 тысяча 821.

По Кыргызстану на утро 23 декабря количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 230, скончались 2 человека.

Источник: Элгезит