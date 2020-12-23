В Кыргызстане за сутки выявили 230 новых случаев COVID, 2 человека скончались

На утро 23 декабря в Кыргызстане зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
Бишкек — 71,
Ош — 4,
Чуйская область – 71,
Ошская область — 24,
Таласская область — 6,
Нарынская область — 2,
Иссык-Кульская область – 36,
Джалал-Абадская область – 7,
Баткенская область — 9.
Всего в стране зарегистрировано 79 тысяч 659 случаев COVID.
За прошедшие сутки в республике зафиксировали 2 летальных исхода от COVID:
в Бишкеке – 1,
в Таласской области – 1.
Всего за весь период скончались 1 тысяча 337 человек.