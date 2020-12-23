В Кыргызстане за сутки выявили 230 новых случаев COVID, 2 человека скончались

СОVID-19

На утро 23 декабря в Кыргызстане зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 71,

Ош — 4,

Чуйская область – 71,

Ошская область — 24,

Таласская область — 6,

Нарынская область — 2,

Иссык-Кульская область – 36,

Джалал-Абадская область – 7,

Баткенская область — 9.

Всего в стране зарегистрировано 79 тысяч 659 случаев COVID.

За прошедшие сутки в республике зафиксировали 2 летальных исхода от COVID:

в Бишкеке – 1,

в Таласской области – 1.

Всего за весь период скончались 1 тысяча 337 человек.