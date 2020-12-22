В Кыргызстане 175 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 22 декабря зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 48
Ош - 2
Чуйская область – 41
Ошская область - 11
Таласская область - 7
Нарынская область - 7
Иссык-Кульская область – 31
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область - 16.
За весь период пандемии зафиксировано 79 429 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 73 300 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 295 человек:
Бишкек – 105
Ош – 6
Чуйская область – 68
Ошская область – 16
Таласская область – 8
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 49
Джалал-Абадская область – 22
Баткенская область – 15.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 3
Иссык-Кульская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1335 человек.
На стационарном лечении – 1472 пациентов, из них:
23 человек (1,5%) - удовлетворительное состояние;
966 (65,6%) - средней тяжести;
410 (27,8%) - тяжелые;
73 (4,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2429 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2890.