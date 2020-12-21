В Кыргызстане 132 новых случая COVID-19 на 21 декабря

СОVID-19

За прошедшие сутки в результате заражения скончался один человек

В Кыргызстане 132 новых случая COVID-19 на 21 декабря. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Число заболевших по городам и регионам:

Бишкек - 45;

Ош - 6;

Чуйская область – 21;

Таласская область - 5;

Нарынская область - 1;

Иссык-Кульская область – 32;

Джалал-Абадская область – 16;

Баткенская область - 6.

Всего за весь период заразилось 79 254 человека.

За сутки выздоровел 224 кыргызстанца. На стационарном лечении находятся 1 636 пациентов, на амбулаторном — 2 394.

За сутки в результате заражения скончался один человека. Всего за весь период умерли 1 331 инфицированный.