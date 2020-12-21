За прошедшие сутки в результате заражения скончался один человек
В Кыргызстане 132 новых случая COVID-19 на 21 декабря. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Число заболевших по городам и регионам:
Бишкек - 45;
Ош - 6;
Чуйская область – 21;
Таласская область - 5;
Нарынская область - 1;
Иссык-Кульская область – 32;
Джалал-Абадская область – 16;
Баткенская область - 6.
Всего за весь период заразилось 79 254 человека.
За сутки выздоровел 224 кыргызстанца. На стационарном лечении находятся 1 636 пациентов, на амбулаторном — 2 394.
За сутки в результате заражения скончался один человека. Всего за весь период умерли 1 331 инфицированный.