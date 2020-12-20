В Кыргызстане за сутки выявили 211 новых случаев COVID, 2 человека скончались

На утро 20 декабря в Кыргызстане зарегистрировали 211 новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 64,
- Ош — 6,
- Чуйская область – 56,
- Ошская область — 12,
- Таласская область — 3,
- Нарынская область — 4,
- Иссык-Кульская область – 50,
- Джалал-Абадская область – 10,
- Баткенская область — 6.
Всего в стране зарегистрировано 79 тысяч 122 случая COVID.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 2 человека — в Бишкеке.
Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 330 человек.