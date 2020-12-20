В Кыргызстане за сутки выявили 211 новых случаев COVID, 2 человека скончались

СОVID-19

На утро 20 декабря в Кыргызстане зарегистрировали 211 новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 64,

Ош — 6,

Чуйская область – 56,

Ошская область — 12,

Таласская область — 3,

Нарынская область — 4,

Иссык-Кульская область – 50,

Джалал-Абадская область – 10,

Баткенская область — 6.

Всего в стране зарегистрировано 79 тысяч 122 случая COVID.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 2 человека — в Бишкеке.

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 330 человек.