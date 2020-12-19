Статистика в КР по COVID-19 за сутки: 232 новых случая, 4 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 232 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 67, в Оше – 4, в Чуйской области – 59, в Ошской области – 16, в Таласской области – 5, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 47, в Джалал-Абадской области – 14, в Баткенской области – 15.

Всего за весь период зарегистрировано 78 тыс. 911 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 408 пациентов: Бишкек – 115, в Оше – 15, в Чуйской области – 135, в Ошской области – 27, в Таласской области – 11, в Нарынской области – 8, в Иссык-Кульской области – 42, в Джалал-Абадской области – 34, в Баткенской области – 21.

Всего за весь период выздоровели 72 тыс. 459 человек.

За сутки зарегистрировано 4 летальных случая: город Бишкек – 1, Баткенская область - 1, Ошская область - 2.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 328 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 4 человек: город Бишкек – 2, Таласская область - 1, Иссык-Кульская область - 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 69 медработников, выздоровели - 3829.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 694 пациента, на амбулаторном – 2551.

Уточняется, что из них 24 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 109 – в средней тяжести, 476 – тяжелые и 85 – крайне тяжелые.

Кроме того, за сутки в стране проведен 3 тыс. 141 ПЦР-анализ.