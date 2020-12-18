Статистика в КР по COVID-19 за сутки: 264 новых случая, 3 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 264 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 76, в Оше – 21, в Чуйской области – 67, в Ошской области – 14, в Таласской области – 4, в Нарынской области – 14, в Иссык-Кульской области – 44, в Джалал-Абадской области – 20, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период зарегистрировано 78 тыс. 679 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 395 пациентов: Бишкек – 125, в Оше – 22, в Чуйской области – 114, в Ошской области – 16, в Таласской области – 13, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 40, в Джалал-Абадской области – 28, в Баткенской области – 32.

Всего за весь период выздоровел 72 тыс. 51 человек.

За сутки зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19: Ошская область – 1, Баткенская область – 2.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 324 человека.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 8 человек: город Бишкек – 2, Ошская область - 1, Джалал-Абадская область - 1, Иссык-Кульская область – 4.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 65 медработников, выздоровели - 3817.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 773 пациента, на амбулаторном – 2649.

Уточняется, что из них 22 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 186 - средней тяжести, 483 – тяжелые и 82 - крайне тяжелые.

Источник: Кабар