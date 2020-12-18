ВОЗ отправит в Китай международную комиссию для расследования происхождения COVID

СОVID-19

Всемирная организация здравоохранения в начале января 2021 года отправит в Китай международную комиссию для расследования происхождения COVID-19, пишет ВВС.

По данным организации, миссия будет состоять из 12-15 экспертов из разных стран. Свои заключения они будут основывать на собственных наблюдениях, а также на образцах, собранных у животных и людей китайскими специалистами.

Напомним, о первых случаях пневмонии неясного происхождения в городе Ухань стало известно 31 декабря прошлого года.

Источник: Элгезит