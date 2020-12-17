Статистика в КР по COVID-19 за сутки: 264 новых случая, 4 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 264 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 86, в Оше – 2, в Чуйской области – 60, в Ошской области – 25, в Таласской области – 3, в Нарынской области – 13, в Иссык-Кульской области – 44, в Джалал-Абадской области – 20, в Баткенской области – 11.

Всего за весь период зарегистрировано 78 тыс. 415 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 386 пациентов: Бишкек – 115, в Оше – 15, в Чуйской области – 110, в Ошской области – 20, в Таласской области – 18, в Нарынской области – 8, в Иссык-Кульской области – 41, в Джалал-Абадской области – 28, в Баткенской области – 31.

Всего за весь период выздоровели 71 тыс. 656 человек.

За сутки зафиксировано 4 летальных случая от COVID-19: Бишкек – 1, Ошская область – 2, Баткенская область – 1, Иссык-Кульская область – 1.

Всего за весь период умер 1 тыс. 321 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 8 человек, из них у 2 медработников, трудящихся в красной зоне: город Бишкек – 4 (1- в красной зоне), Баткенская область – 2, Иссык-Кульская область – 2 (1- в красной зоне).

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 57 медработников, выздоровели - 3805.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 815 пациентов, на амбулаторном – 2743.

Уточняется, что из них 24 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 225 - средней тяжести, 477 – тяжелые и 89 - крайне тяжелые.

Кроме того, за сутки в стране проведено 2 тыс. 924 ПЦР-анализа.