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СОVID-19
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В Кыргызстане выявили 241 новый случай COVID, один человек скончался

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 241 новый случай заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 73,
  • Ош — 13,
  • Чуйская область – 55,
  • Ошская область — 22,
  • Таласская область — 6,
  • Нарынская область — 3,
  • Иссык-Кульская область – 38,
  • Джалал-Абадская область – 19,
  • Баткенская область — 12.

Всего в стране зарегистрировано 78 тысяч 151 случай COVID.

За прошедшие сутки в республике от коронавируса скончался один человек — в Ошской области.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане от COVID умерли 1 тысяча 317 человек.

           