В Кыргызстане выявили 241 новый случай COVID, один человек скончался

СОVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 241 новый случай заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 73,

Ош — 13,

Чуйская область – 55,

Ошская область — 22,

Таласская область — 6,

Нарынская область — 3,

Иссык-Кульская область – 38,

Джалал-Абадская область – 19,

Баткенская область — 12.

Всего в стране зарегистрировано 78 тысяч 151 случай COVID.

За прошедшие сутки в республике от коронавируса скончался один человек — в Ошской области.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане от COVID умерли 1 тысяча 317 человек.