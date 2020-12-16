В Кыргызстане выявили 241 новый случай COVID, один человек скончался

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 241 новый случай заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 73,
- Ош — 13,
- Чуйская область – 55,
- Ошская область — 22,
- Таласская область — 6,
- Нарынская область — 3,
- Иссык-Кульская область – 38,
- Джалал-Абадская область – 19,
- Баткенская область — 12.
Всего в стране зарегистрировано 78 тысяч 151 случай COVID.
За прошедшие сутки в республике от коронавируса скончался один человек — в Ошской области.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане от COVID умерли 1 тысяча 317 человек.