За сутки от коронавируса скончались 4 человека

СОVID-19

За сутки от коронавируса скончались 4 человека, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 15 декабря на брифинге в Доме правительства.

По его словам, из них:

- 3 лабораторно подтвержденных случая: Бишкек — 1, Чуйская область — 2;

- 1 клинико-эпидемиологически подтвержденный случай: в Бишкеке.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1316 человек. В том числе 398 лабораторно-подтвержденных случаев и 918 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org