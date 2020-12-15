На утро 15 декабря зарегистрировано 236 новых случаев COVID-19

СОVID-19

На утро 15 декабря зарегистрировано 236 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в Доме правительства.

Из них 94 лабораторно подтвержденных случая и 142 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая.

Они выявлены (лабораторно подтверждено / клинико-эпидемиологически):

- Чуйская область — 82 (30 / 52);

- Бишкек — 51 (35 / 16);

- Иссык-Кульская область — 47 (5 / 42);

- Жалал-Абадская область — 24 (7 / 17);

- Ошская область — 9 (6 / 3);

- Баткенская область — 6 (3 / 3);

- город Ош — 6 (5 / 1);

- Таласская область — 6 (3 / 3);

- Нарынская область — 5 (0 / 5).

С марта в Кыргызстане зарегистрировано 77 тыс. 910 случаев коронавируса, из них 41 069 лабораторно подтвержденных и 36 841 клинико-эпидемиологически подтвержденная пневмония.

«Напряженная эпидситуация наблюдается в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской областях», - сказал он.

За сутки от коронавируса скончались 4 человека.

Источник: zdorovie.akipress.org