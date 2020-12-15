На утро 15 декабря зарегистрировано 236 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в Доме правительства.
Из них 94 лабораторно подтвержденных случая и 142 клинико-эпидемиологически подтвержденных случая.
Они выявлены (лабораторно подтверждено / клинико-эпидемиологически):
- Чуйская область — 82 (30 / 52);
- Бишкек — 51 (35 / 16);
- Иссык-Кульская область — 47 (5 / 42);
- Жалал-Абадская область — 24 (7 / 17);
- Ошская область — 9 (6 / 3);
- Баткенская область — 6 (3 / 3);
- город Ош — 6 (5 / 1);
- Таласская область — 6 (3 / 3);
- Нарынская область — 5 (0 / 5).
С марта в Кыргызстане зарегистрировано 77 тыс. 910 случаев коронавируса, из них 41 069 лабораторно подтвержденных и 36 841 клинико-эпидемиологически подтвержденная пневмония.
«Напряженная эпидситуация наблюдается в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской областях», - сказал он.
За сутки от коронавируса скончались 4 человека.
Источник: zdorovie.akipress.org