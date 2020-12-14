На утро 14 декабря зарегистрировано 318 новых случаев COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Из них:
- Бишкек — 126;
- Чуйская область — 79;
- Иссык-Кульская область — 46;
- Жалал-Абадская область — 25;
- Баткенская область — 16;
- Нарынская область — 12;
- Ошская область — 6;
- город Ош — 4;
- Таласская область — 4.
С марта в Кыргызстане зарегистрировано 77 тыс. 674 случаев коронавируса.
За сутки скончались 5 пациентов с COVID-19.
За сутки проведено 1286 ПЦР исследований на выявление коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org