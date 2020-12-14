На утро 14 декабря зарегистрировано 318 новых случаев COVID-19

СОVID-19

На утро 14 декабря зарегистрировано 318 новых случаев COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Из них:

- Бишкек — 126;

- Чуйская область — 79;

- Иссык-Кульская область — 46;

- Жалал-Абадская область — 25;

- Баткенская область — 16;

- Нарынская область — 12;

- Ошская область — 6;

- город Ош — 4;

- Таласская область — 4.

С марта в Кыргызстане зарегистрировано 77 тыс. 674 случаев коронавируса.

За сутки скончались 5 пациентов с COVID-19.

За сутки проведено 1286 ПЦР исследований на выявление коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org