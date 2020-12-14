Первые партии вакцины Pfizer от COVID-19 начали развозить в США

СОVID-19

В США начали развозить первые партии вакцины Pfizer от COVID-19. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, вакцины начали развозить по регионам США с завода в Мичигане. К 14 декабря они поступят во все 50 штатов.

Как отметил CNN, первая партия вакцины состоит из 184 тысяч доз. Еще около 400 тысяч отправят с завода 14 декабря — ожидается, что они доедут до мест назначения уже на следующий день.

«Мы ожидаем, что 145 центров во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 центров во вторник и последние 66 центров в среду. Так будут доставлены все дозы вакцины из первого заказа», — рассказал глава государственной программы по распространению вакцины Warp Speed («Варп-скорость») Густав Перна.

Также 13 декабря канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что Европейское агентство лекарственных средств к концу месяца разрешит применение вакцины от Pfizer. По ее словам, прививки начнут делать через несколько дней после этого.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 12 декабря разрешило экстренное использование вакцины Pfizer для предотвращения COVID-19. В ближайшее время прививки начнут делать медицинским работникам и тем, кто живет в домах престарелых.

Источник: Элгезит