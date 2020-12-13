Статистика по COVID-19 на 13 декабря: В Кыргызстане 297 новых случаев

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 93
Ош - 9
Чуйская область – 66
Ошская область - 16
Таласская область - 9
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 57
Джалал-Абадская область – 25
Баткенская область - 17.
За весь период пандемии зафиксировано 77 356 зараженных. При этом всего выздоровели 70 192 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 398 человек:
Бишкек – 122
Ош – 9
Чуйская область – 101
Ошская область – 24
Таласская область – 12
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 36
Джалал-Абадская область – 52
Баткенская область – 35.
За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19!
За весь период пандемии зарегистрировано 1307 смертей от коронавируса.
На стационарном лечении – 2086 пациентов, из них:
24 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;
1426 (68,3%) - средней тяжести;
542 (25,9%) - тяжелые;
94 (4,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2898 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2544.