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СОVID-19
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На утро 12 декабря в Кыргызстане выявлен 341 новый случай COVID-19

СОVID-19

На утро 12 декабря в Кыргызстане выявлен 341новый случай COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Из них:

  • Бишкек - 112
  • Чуйская область - 93
  • Иссык-Кульская область - 58
  • Жалал-Абадская область - 35
  • Баткенская область - 17
  • Ошская область - 14
  • Таласская область - 6
  • город Ош - 4
  • Нарынская область - 2

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 77059 случаев.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3149.

Случаев смерти за сутки не зафиксировано.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           