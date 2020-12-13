На утро 12 декабря в Кыргызстане выявлен 341 новый случай COVID-19

СОVID-19

На утро 12 декабря в Кыргызстане выявлен 341новый случай COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Из них:

Бишкек - 112

Чуйская область - 93

Иссык-Кульская область - 58

Жалал-Абадская область - 35

Баткенская область - 17

Ошская область - 14

Таласская область - 6

город Ош - 4

Нарынская область - 2

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 77059 случаев.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3149.

Случаев смерти за сутки не зафиксировано.

Источник: zdorovie.akipress.org