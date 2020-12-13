На утро 12 декабря в Кыргызстане выявлен 341 новый случай COVID-19

На утро 12 декабря в Кыргызстане выявлен 341новый случай COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Из них:
- Бишкек - 112
- Чуйская область - 93
- Иссык-Кульская область - 58
- Жалал-Абадская область - 35
- Баткенская область - 17
- Ошская область - 14
- Таласская область - 6
- город Ош - 4
- Нарынская область - 2
Всего за весь период пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 77059 случаев.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3149.
Случаев смерти за сутки не зафиксировано.
Источник: zdorovie.akipress.org