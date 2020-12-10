США поставили антирекорд по смертности от коронавируса

СОVID-19

США поставили антирекорд по смертности от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственную статистику.

По данным американского издания, в Соединенных Штатах впервые было зарегистрировано более трех тысяч смертей от вируса за один день. Так, 9 декабря 3011 американцев скончались в результате заражения. Предыдущий антирекорд был поставлен на прошлой неделе, когда за сутки было зафиксировано 2760 смертей. Отмечается, что такие высокие цифры по летальным исходам в стране в последний раз были в апреле.

Ранее избранный президент США Джо Байден представил план на первые 100 дней после прихода к власти. Демократ намерен добиться улучшения ситуации с распространением инфекции за этот период. «В первые 100 дней новой администрации мы, возможно, еще не положим конец пандемии, но мы изменим тенденцию и добьемся улучшения ситуации», — пообещал Байден.

В Соединенных Штатах зафиксировано 15,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в результате пандемии в стране скончалось более 288 тысяч человек.

Источник: reporter.kg