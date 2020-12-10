В США сообщили о смерти шести человек, участвовавших в испытаниях вакцины

СОVID-19

Шесть человек скончались во время проведения испытаний вакцины, которую разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, сообщается в документе, опубликованного управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США к заседанию FDA, которое намечено на 10 декабря.

"В общей сложности шесть (двое получателей вакцины и четыре реципиента плацебо) из 43 448 участников испытаний (0,01%) умерли во время отчётного периода с 29 апреля по 14 ноября 2020 года", – говорится в документе.

Оба реципиента вакцины были старше 55 лет. Один из них пережил остановку сердца через 62 дня после получения второй дозы вакцины и умер ещё через три дня. Второй пациент умер от атеросклероза через три дня после первой вакцинации.

Двое реципиентов плацебо умерли от инфаркта миокарда и геморрагического инсульта. Причина смерти ещё двух участников испытаний пока неизвестна. Трое из четырёх умерших добровольцев, получивших плацебо, были старше 55 лет.

В заключении FDA говорится, что Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины. Препарат обеспечивает существенную защиту уже после первой дозы, отмечается в отчёте, что делает вакцину безопасной и высокоэффективной для борьбы с Covid-19.

В июле Pfizer подписала с властями США контракт почти на 2 млрд долларов на поставку 100 млн доз вакцины, которая позволит привить 50 млн американцев. Договор был заключён ещё до завершения клинических испытаний препарата. Позже этот план сокращён в два раза в связи с проблемами при поставках.

В ноябре разработанная Pfizer и BioNTech вакцина показала эффективность 95%.В компании разработали специальные контейнеры для перевозки лекарства, которое должно храниться при температуре около минус 70 градусов Цельсия. Заряжаемые сухим льдом контейнеры способны поддерживать нужную температуру в течение примерно 15 суток.

Источник: informburo.kz