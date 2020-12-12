COVID-19. За сутки зарегистрировали 379 новых случаев, скончались три человека

Об этом сообщает Республиканский штаб.
По его данным, на стационарном лечении находятся 2 тыс. 305 пациентов, из них 30 человек в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 585 – средней тяжести, 600 – тяжелые, 90 – крайне тяжелые.
- Бишкек – 120
- Ош – 8
- Чуйская область – 98
- Ошская область – 11
- Таласская область – 10
- Нарынская область – 7
- Иссык-Кульская область – 81
- Джалал-Абадская область – 29
- Баткенская область – 15
За сутки с выздоровлением также выписали 527 человек. Три человека скончались: в Бишкеке, Ошской и Таласской областях.