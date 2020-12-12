COVID-19. За сутки зарегистрировали 379 новых случаев, скончались три человека

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, на стационарном лечении находятся 2 тыс. 305 пациентов, из них 30 человек в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 585 – средней тяжести, 600 – тяжелые, 90 – крайне тяжелые.

Бишкек – 120

Ош – 8

Чуйская область – 98

Ошская область – 11

Таласская область – 10

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 81

Джалал-Абадская область – 29

Баткенская область – 15

За сутки с выздоровлением также выписали 527 человек. Три человека скончались: в Бишкеке, Ошской и Таласской областях.