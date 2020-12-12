Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
СОVID-19
Просмотров: 73

COVID-19. За сутки зарегистрировали 379 новых случаев, скончались три человека

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, на стационарном лечении находятся 2 тыс. 305 пациентов, из них 30 человек в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 585 – средней тяжести, 600 – тяжелые, 90 – крайне тяжелые.

  • Бишкек – 120
  • Ош – 8
  • Чуйская область – 98
  • Ошская область – 11
  • Таласская область – 10
  • Нарынская область – 7
  • Иссык-Кульская область – 81
  • Джалал-Абадская область – 29
  • Баткенская область – 15

За сутки с выздоровлением также выписали 527 человек. Три человека скончались: в Бишкеке, Ошской и Таласской областях.

           