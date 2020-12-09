Ученые рассказали об опасных нарушениях в организме зараженных COVID

СОVID-19

Как COVID-19 повреждает не только легкие, но и другие органы зараженных, объяснили исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет Lenta.ru.

С помощью экспериментов над мышами ученые нашли причину тяжелых симптомов, заключающуюся в том, что коронавирус прекращает выработку метаболической энергии в клетках сердца, почек, селезенки.

Обычные мыши не восприимчивы к SARS-CoV-2, поскольку вирус не распознает у них белок ACE2, который у человека взаимодействует с S-белком, помогая патогену проникнуть внутрь клетки. Специально для исследования механизма заражения ученые вывели ГМ-мышей, у которых в клетках различных органов имеется человеческая версия ACE2. При заражении коронавирусом у них развивается пневмония, а также другие опасные нарушения.

В течение семи дней все мыши с COVID-19 перестали есть, были полностью неактивны и потеряли в среднем около 20 процентов веса. У них наблюдалось изменение уровня иммунных клеток, отек сердечной ткани и нарушение функций селезенки. Кроме того, метаболические процессы, производящие энергию (цикл трикарбоновых кислот и дыхательная цепь переноса электронов), оказались подавлены.

Некоторые изменения во всех органах мышей с COVID-19 сохраняются в течение длительного времени. Вирус способен вызывать эпигенетические изменения, то есть модификации структуры ДНК, влияющие на активность генов.

Источник: Элгезит