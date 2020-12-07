Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 293 новых случая, 2 умерших

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 293 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 121, в Оше – 4, в Чуйской области – 63, в Ошской области – 5, в Таласской области – 11, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области – 46, в Джалал-Абадской области – 30, в Баткенской области – 12.

Всего за весь период зарегистрировано 75 тыс. 395 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 407 пациентов: Бишкек – 121, в Оше – 10, в Чуйской области – 103, в Ошской области – 12, в Таласской области – 12, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области – 38, в Джалал-Абадской области – 60, в Баткенской области – 50.

Всего за весь период выздоровели 67 тыс. 400 человек.

За сутки зарегистрировано 2 летальных случая: в Бишкеке – 1, Чуйской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 297 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у 12 человек: Чуйская область – 1, город Бишкек – 9, Джалал-Абадская область – 1, Баткенская область – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 3 тыс. 980 медработников, выздоровели – 3 тыс. 679.

На стационарном лечении находятся 2 тыс. 520 пациентов, на амбулаторном – 3 тыс. 355.

Уточняется, что из них 32 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 тыс. 751 - средней тяжести, 626 – тяжелые и 111 - крайне тяжелые.

Кроме того, за сутки в стране проведено 1 тыс. 336 ПЦР-анализов.